배우 조정석이 둘째 출산 소식을 전한 가운데 거미와 살고 있는 집을 최초 공개했다.14일 조정석의 채널 '청계산레코즈'에는 조정석이 직접 요리를 하는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 조정석은 "오늘 장소가 바로 제가 사는 집"이라며 "집에서 촬영을 한다고 생각하니 설레기도 하고 떨린다"고 솔직한 심정을 전했다. 이어 "댕이 엄마와 댕이, 그리고 제가 함께 사는 집이다"고 덧붙였다.영상 속 공개된 조정석의 집은 깔끔한 인테리어와 호텔을 연상케 하는 고급스러운 주방으로 시선을 사로잡았다. 깔끔하게 정리된 조리도구들도 눈길을 끌었다.조정석은 "댕이 엄마가 놀러 가서 오늘은 혼자다. 평소 혼자 있을 때는 먹고 싶은 걸 시켜먹는다"며 "오늘은 직접 요리를 해보려고 한다"고 말했다.한편 이날 조정석의 소속사 잼엔터테인먼트는 "조정석, 거미 부부가 둘째 딸을 출산했다"며 "현재 산모와 아이 모두 건강하다. 아이가 많은 사랑과 축복 속에서 자랄 수 있도록 사랑과 관심으로 지켜봐 주시길 바란다"며 이들 부부에게 응원을 부탁했다.조정석과 거미는 지난 2018년 10월 결혼해 2020년 8월 첫째 딸을 낳았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr