사진=텐아시아DB

임영웅이 추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 8일부터 14일까지 '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이다. 그는 약 1년 만에 고척스카이돔 무대로 돌아온다는 소식도 전했다. 16일부터 18일까지 3일간 고척스카이돔에서 2026 전국투어 콘서트 'IM HERO' 서울 공연이 개최된다. 2022년 12월 열린 'IM HERO 앙코르 – 서울'과 '임영웅 리사이틀'(RE:CITAL, 2024년 12월 27일부터 2025년 1월 4일까지)에 이어 다시 고척스카이돔을 찾은 임영웅. 그는 당시의 뜨거운 열기를 잇는 한층 더 화려한 하늘빛 축제를 예고하고 있다.2위는 이찬원이다. MBC '서프라이즈 미스터리 살롱'이 약 3개월간의 재정비를 마치고 돌아오는 가운데, 이찬원이 MC로 발탁됐다. 이찬원은 이번 프로그램을 통해 데뷔 후 처음으로 연기에 도전하며 눈길을 끈다. 모두를 놀라게 할 메소드 연기와 국가대표급 전달력, 친근한 존재감을 앞세워 일요일 아침 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다. 첫 녹화 현장에서는 시청률 공약까지 내걸며 분위기를 끌어올렸고, 제작진마저 설레게 했다는 후문이다. 이찬원의 첫 연기 도전과 활약은 오는 25일 일요일 본방송을 통해 공개된다.3위는 박세욱이다. 그는 MBN '보이스트롯' 우승을 차지하며 대중에 이름을 알렸다. 이후 TV조선 '미스터트롯2'에 다시 도전하며 트로트 팬들에게 존재감을 각인시켰다. 현재 그는 가수이자 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓히며, 무대 위에서 꾸준히 관객과 소통하고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '칼바람 부는 밤, 집 앞까지 꼭 데려다줄 것 같은 남자 가수는?', '칼바람 부는 밤, 집 앞까지 꼭 데려다줄 것 같은 여자 가수는?', '칼바람 부는 밤, 집 앞까지 꼭 데려다줄 것 같은 남자 트로트 가수는?', '칼바람 부는 밤, 집 앞까지 꼭 데려다줄 것 같은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr