텐아시아 DB

미국에 머물고 있는 박나래의 매니저 A씨가 출국 전 한국에서의 생활을 상당 부분 정리한 것으로 확인됐다. 거주지와 헬스장 등 일상을 마무리하며 생활 기반을 미국으로 옮긴 모양새다.15일 텐아시아 취재 결과, A씨는 지난달 12일 오랜 기간 월세로 거주하던 파주 운정신도시의 한 아파트에서 짐을 모두 정리해 비웠다. 부동산 관계자에 따르면 해당 주택은 현재 매물로 나와 있다.제보에 따르면 A씨는 의류와 화장품, 각종 서류 등 주요 개인 물품을 미국으로 부쳤다. 박나래로부터 선물 받은 골프채와 레오파드 무늬의 골프백 역시 함께 챙긴 것으로 알려졌다.인덕션과 다리미, 그릇, 가스레인지, 수저통 등 일부 살림살이는 중고 거래 애플리케이션을 통해 이웃들에게 무료로 나눔했다. 나눔이 이뤄지지 않은 물품들은 쓰레기 봉지에 담아 정리한 것으로 파악된다.특히, 과거 래퍼 그레이스의 소속사 대표였던 A씨는 보관 중이던 그레이스의 앨범들도 함께 정리한 것으로 전해졌다.거주지 정리와 함께 일상적인 활동에도 변화가 있었다. A씨는 다니던 헬스장의 등록을 해지했고, 인천국제공항으로 이동하던 중 개인 트레이닝(PT) 비용을 환불받은 뒤 사물함도 비운 것으로 알려졌다.A씨는 지난달 22일 밤 9시께 미국 라스베이거스로 출국했다. 그는 절친한 MBC 예능국 작가 B씨와 함께 여행했다. B씨는 귀국했으나, A씨는 현재도 미국에 체류 중인 것으로 전해진다.A씨의 출국 배경과 관련해 여러 해석이 나오고 있는 가운데, 이에 대한 입장을 듣기 위해 이틀에 걸쳐 여러 차례 연락을 시도했지만 입장을 밝히지 않았다.한편 박나래는 A씨의 주장으로 불거진 매니저 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹에 휘말리며 방송 활동을 잠정 중단했다. 이후 출연 중이던 프로그램에서도 하차했으며, 현재 박나래와 A씨는 관련 사안을 두고 법적 공방을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr