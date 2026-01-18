박서준, 사망 엔딩 혹평에 입 열었다…"첫 회에 나온 떡밥 회수했다고 생각" ('경도를')[TEN인터뷰]

사진제공=어썸이엔티

배우 박서준이 JTBC 토일드라마 '경도를 기다리며' 엔딩에 대한 시청자들의 아쉬운 평가에 대해 이렇게 말했다. '경도를 기다리며' 마지막 회에서는 차우석(강기둥 분)의 급작스러운 사망으로 주인공들이 재회하는 장면이 담겼다. 이에 일부 시청자들은 "주인공들의 재회를 위해 죽인 거냐", "황당한 전개"라며 부정적인 반응을 보였다.이에 박서준은 "누군가의 죽음이라는 게 갑작스럽게 찾아오는 거지 않나. 이런 상황이 주인공들에게 주는 메시지가 뭘까 생각했을 때 이 순간을 소중하게 생각하고, 지금 마음에 솔직해져 보라는 의미인 것 같다"고 말했다.지난 11일 종영한 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 연애하는 로맨스 드라마다. 극 중 박서준은 연예부 차장 기자이자 한 여자를 18년 동안 사랑한 순애보 이경도 역을 맡아 열연했다.박서준은 "작년 한 해를 '경도를 기다리며'로 꽉 채웠다. 세상에는 다양한 형태의 사랑이 있다고 생각하는데, 그중 순애보 서사를 다룬 작품을 깊이 있게 표현할 수 있는 시간이었다. 저의 삶을 돌아볼 수 있는 시간도 됐다"고 종영 소감을 말했다.'김비서가 왜 그럴까' 이후 7년 만에 로맨스물로 돌아온 박서준. 그는 "배우로서 다양한 모습을 연기하고 싶어서 김비서 이후로는 장르물 위주로 선택했다"고 밝혔다. '경도를 기다리며'를 선택한 이유에 대해서는 "18년의 로맨스 서사가 마음에 들었다. 지금 내 나이에 표현하면 적절한 시기가 되지 않을까 싶었다. 이 역할을 내가 잘 표현한다면, 시청자들이 사랑의 의미에 대해 한 번 더 생각해보는 시간이 되지 않을까 싶었다"고 말했다.박서준은 이경도의 20살부터 30대 후반까지를 연기했다. 20대의 박서준은 어땠냐고 묻자 그는 "나는 내향인인데, 20대 때는 더 말수가 없었다. 한 마디 한 마디 생각하면서 이야기했다"며 "지금 생각해보면 침묵이 주는 무게감과 진중함이 있었던 것 같다. 이경도도 저의 20살을 돌아보면서 표현하려고 노력했다"고 말했다. 이경도와 닮은 점에 대해서는 "나도 틀린 건 틀렸다고 말하는 사람이다. 생각도 깊게 하는 편"이라고 덧붙였다."경도를 통해 사랑의 의미에 대해 생각하게 됐어요. 사랑은 무거운 거더라고요. 저도 최선을 다하는 편인데, 경도만큼 최선을 다하는 연애는 쉽지 않은 것 같습니다. 어떻게 가능할까 싶다가도, 경도를 보면 충분히 가능할 것도 같기도 하고요."11살 연하 원지안과의 로맨스 호흡에 대해서도 말했다. 박서준은 "나이 차이에 대한 걱정이 있었는데, 그런 게 느껴지지 않을 만큼 차분하더라. 감독님의 선택을 믿었다. 좋은 인연이 될 거라고 생각했다"고 미소 지었다.박서준은 선배로서 원지안에게 버티는 법에 관해 이야기를 많이 해줬다고 말했다. 그는 "몇 개월 동안 촬영하다 보면 잘 안 풀릴 때도 있다. 그럴 때는 평균치를 할 수 있는 에너지를 만드는 게 중요하다"며 "컨디션이 괜찮아야 정신적으로도 버틸 수 있다. 나는 촬영 끝나고 집에 돌아와서 오늘 한 것들을 생각하고, 내일 할 것들을 생각해보는 시간이 도움이 되더라. 그런 것들에 대한 이야기를 해줬다"고 설명했다.'경도를 기다리며'는 시청률 2.7%로 시작해 마지막 회에서 4.7%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 평균 3%대 시청률이 아쉽지 않았냐고 묻자 박서준은 "시청률은 제가 어떻게 할 수 있는 게 아니니까"라면서도 "생각을 안 할 수는 없는 것 같다. 표면적인 지표가 되니까"라고 솔직하게 말했다.이어 그는 "작업을 하는 입장에서 많은 분께 이 작품이 닿았으면 하는 마음이다. 같이 작업했던 분들이 너무 좋았으니까, 모두에게 조금이라도 의미 있게 남았으면 하는 마음"이라고 밝혔다."저는 잘 마쳤다고 생각합니다. 촬영하면서는 고민도 많이 했지만, 완성된 걸 보니 후회는 전혀 없어요. 뿌듯함만 남아있습니다."태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr