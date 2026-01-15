다니엘/ 사진=텐아시아 DB

사진=다니엘 SNS 라이브방송 캡처

그룹 뉴진스 출신 다니엘이 중국 SNS를 개설해 화제다.다니엘이 개인 인스타그램 계정을 만든 데 이어 최근 중국판 인스타그램으로 불리는 샤오홍슈(레드노트) 계정을 만들었다. 아직 게시물을 올리지 않은 상태지만, 팔로워 수가 빠르게 느는 모양새다. 친언니이자 가수인 올리비아 마쉬도 해당 계정을 팔로우한 것으로 전해졌다.다니엘은 개인 SNS 채널로 팬들과 소통하고 있다. 그는 지난 12일 오후 7시 '버니즈에게'(Dear Bunnies)라는 제목으로 인스타그램 라이브 방송을 켰다.다니엘은 "안녕 버니즈(뉴진스 팬덤명)"라고 운을 띄운 뒤 "왜 벌써 눈물이 나지"라며 두 손으로 얼굴을 가렸다. 이어 "지난 시간 동안 많이 배우고 지켜야 했다. 가족을 바라보는 마음도 세상을 바라보는 시선도 조금 달라졌다"고 털어놨다.더불어 "한 가지는 꼭 전하고 싶다. 많은 상황이 아직 정리 중이다. 때가 되면 어떤 일이 있었는지 궁금해할 모든 것들을 말해주겠다. 이것만은 분명하게 말할 수 있다. 나는 멤버들과 함께 함께하기 위해 끝까지 싸웠다. 진실은 내게 남아 있다. 내 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다"고 강조했다.앞서 뉴진스의 소속사 어도어는 지난해 12월 29일 다니엘과 전속계약을 해지했다. 약 430억 원대의 손해배상 청구 소송 또한 제기했다. 당시 어도어 측은 "이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr