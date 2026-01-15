/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 출처: tvN 단체 포스터, 티저 영상 캡처

/ 사진 출처: tvN 단체 포스터, 티저 영상 캡처

박보검이 tvN ‘보검 매직컬’에 출연한다. 앞서 박보검은 지난해 3월부터 8월까지 KBS '더 시즌즈-박보검의 칸타빌레'를 진행해왔다.tvN ‘보검 매직컬’(연출 손수정)이 낭만 그 자체인 시골 마을 헤어샵 삼 형제, 박보검, 이상이, 곽동연의 단체 포스터와 티저 영상을 공개했다.‘보검 매직컬’은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담는 프로그램.먼저 눈이 내리는 날, 흰 눈이 소복하게 쌓인 마당에서 손님의 헤어 스타일링에 나선 삼 형제의 동화 같은 순간이 담긴 단체 포스터가 감성을 자극하고 있다. 특히 헤어 담당 박보검이 손님의 머리를 자르고 그 옆에는 이상이가 빗자루질을, 곽동연은 각종 미용 도구를 든 채 서포트하고 있어 손발이 척척 맞는 삼 형제의 케미스트리가 돋보인다. 모두 만면에 미소가 가득해 시골 마을을 환하게 밝혀줄 형제들의 이야기에 기대감이 높아진다.그런가 하면 티저 영상을 통해서는 삼 형제의 캐릭터와 ‘보검 매직컬’의 따뜻하고 유쾌한 분위기가 고스란히 전해진다. 박보검은 손님에게 샹냥한 인사는 물론 “불편하시면 말씀해 주세요”라며 다정다감하고 친절한 헤어 담당의 면모를 보여주고 있다. 또한 한껏 집중한 표정으로 손님의 머리에 제품을 바르고, 이발기로 디테일하게 머리를 다듬는 장면에서는 진심이 느껴지고 있다.이 구역의 ‘넉살 만렙’ 이상이는 무거운 퇴비를 옮기며 친근하게 일손을 도와 고객의 마음을 저격한다. 무엇보다 섬세한 손길로 네일 케어를 도맡아 하기도 해 손님들의 기분 전환을 도울 네일 담당 이상이의 활약이 주목된다.한편, 곽동연은 붕어빵을 만들고 있어 시선을 사로잡는다. 남다른 요리 솜씨의 소유자인 곽동연은 능숙하게 붕어빵 기계를 다루며 노릇노릇한 붕어빵을 구워내고 거침없는 웍질과 칼질로 두부김치까지 완성, 삼 형제의 식사부터 손님들의 간식까지 책임질 야무진 요리 담당으로 존재감을 뽐내고 있다.tvN ‘보검 매직컬’은 오는 1월 30일(금) 저녁 8시 40분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr