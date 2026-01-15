'쇼미더머니' 새 시즌에 처음으로 합류한 제이통·허키이 소감을 밝혔다.
15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서는 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니12' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최효진 CP를 비롯해 프로듀서 지코(ZICO)·Crush, GRAY(그레이)·로꼬, 제이통·허키 시바세키, Lil Moshpit·박재범 등 총 8인이 참석했다.
'쇼미더머니'는 2012년 첫선을 보인 이후 재능과 개성을 겸비한 래퍼들을 발굴하며 한국 힙합을 메이저 장르로 끌어올렸다는 평가를 받아온 프로그램이다. 2022년 12월, 이영지의 우승과 함께 시즌 11을 끝으로 막을 내린 뒤, 약 4년 만에 새 시즌으로 돌아왔다. 1988년생 제이통은 "아무래도 이런 형태의 참여가 처음이다 보니 허키 형과는 이전에 작업을 많이 함께했지만, 이제 새로운 참가자분들과 호흡을 맞추게 됐다"며 "전화도 안 받고 연락도 안 되는 등 불확실한 상황 속에서 촬영하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "그런 불확실함 속에서 강력한 무언가가 나올 수 있을 것 같다"며 "열심히 하겠다"고 각오를 전했다.
허키는 팀의 색깔을 묻는 말에 "색깔은 잘 모르겠다. 강점이라면 우리 둘 다 이번이 첫 참여인 만큼 헝그리 정신이 있다는 점"이라며 "그만큼 더 열심히, 잘해보려는 노력을 많이 할 것"이라고 기대를 당부했다.
'쇼미더머니12'는 오늘(16일) 오후 9시 20분 Mnet에서 첫 방송 된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
