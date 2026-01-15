사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

'쇼미더머니' 새 시즌에 처음으로 합류한 제이통·허키이 소감을 밝혔다.15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서는 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니12' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최효진 CP를 비롯해 프로듀서 지코(ZICO)·Crush, GRAY(그레이)·로꼬, 제이통·허키 시바세키, Lil Moshpit·박재범 등 총 8인이 참석했다.'쇼미더머니'는 2012년 첫선을 보인 이후 재능과 개성을 겸비한 래퍼들을 발굴하며 한국 힙합을 메이저 장르로 끌어올렸다는 평가를 받아온 프로그램이다. 2022년 12월, 이영지의 우승과 함께 시즌 11을 끝으로 막을 내린 뒤, 약 4년 만에 새 시즌으로 돌아왔다.1988년생 제이통은 "아무래도 이런 형태의 참여가 처음이다 보니 허키 형과는 이전에 작업을 많이 함께했지만, 이제 새로운 참가자분들과 호흡을 맞추게 됐다"며 "전화도 안 받고 연락도 안 되는 등 불확실한 상황 속에서 촬영하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "그런 불확실함 속에서 강력한 무언가가 나올 수 있을 것 같다"며 "열심히 하겠다"고 각오를 전했다.허키는 팀의 색깔을 묻는 말에 "색깔은 잘 모르겠다. 강점이라면 우리 둘 다 이번이 첫 참여인 만큼 헝그리 정신이 있다는 점"이라며 "그만큼 더 열심히, 잘해보려는 노력을 많이 할 것"이라고 기대를 당부했다.'쇼미더머니12'는 오늘(16일) 오후 9시 20분 Mnet에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr