사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 캡처

사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 방송 캡처

배우 김혜윤이 드라마 '스카이 캐슬' 오디션 합격 비결을 전했다.지난 14일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 327회에는 배우 김혜윤이 게스트로 출연했다.김혜윤은 7년간의 무명 생활 끝에 무려 200대1의 경쟁률의 뚫고 '스카이 캐슬' 오디션에서 합격했다. 이날 김혜윤은 오디션이 너무 생생하게 기억난다며 "'오늘도 떨어지러 가는구나'라는 마음으로 갔다"고 회상했다.김혜윤은 "너무 예쁘고 아름다운 분들이 많이 왔고, 그중 한 명으로 보라 언니가 있었는데 '연예인이다'라고 생각하며 오디션장에 들어갔다"고 떠올렸다.이어 김혜윤은 "당일 대사라고 해서 당일날 대사가 나오는 게 있는데, 그날은 7장 정도 됐다"고 말했다. 김혜윤은 "원래 그렇게 많지 않다. 당시 대사가 예서가 니체의 자유주의에 대해 얘기하는 장면이었고, 오디션 당시 어려운 어휘들이 많은 긴 대사가 주어졌다"고 전했다.앞사람의 시간이 길어지면서 조금 더 긴 시간을 갖게 됐다는 김혜윤은 "이게 무슨 말인지나 알고 대사를 하자"라는 생각으로 폭풍 검색을 했다고. 예서가 하고 싶었던 말이 무엇이었는지 뜻을 찾아서 오디션을 봤다는 김혜윤은 "'나 또 떨어지는구나'하고 생각하고 봤는데 붙었다"며 "나중에 감독님께 합격 이유를 여쭤보니 '예서의 대사를 알고 연기한 사람이 너밖에 없었다'라는 답변을 들었다"고 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr