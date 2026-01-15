'서울대 출신' 유명 가수, 알고보니 금수저였다…집안 대대로 음악가, "5개 언어 구사" ('편스토랑')

사진=텐아시아DB

서울대 출신 엄친아 손태진의 독립 일상이 공개된다.오는 16일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 새로운 편셰프가 등장한다. 그 주인공은 트롯계 엄친아 가수 손태진이다. 손태진은 ‘팬텀싱어’ 초대 우승자이자 트로트 서바이벌 ‘불타는 트롯맨’ 우승자다. 경연 프로그램에 나갔다 하면 1등을 하는 ‘1등 가수’ 손태진의 먹고 사는 일상은 어떤 모습일지 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 손태진은 아침에 눈을 뜨자마자 휴대전화를 들여다봤다. 그가 보는 영상은 미국 뉴스. 손태진은 자막도 없이, 심지어 2배속으로 미국 뉴스를 시청해 놀라움을 자아냈다. 손태진은 여기서 그치지 않고 프랑스 뉴스와 중국 뉴스까지 자막 없이 시청했다. 엄청난 손태진의 엄친아 면모에 ‘편스토랑’ 스튜디오는 충격에 휩싸였다.이에 대해 손태진은 “어릴 때 이민을 가서 16년 정도 해외에서 살았다”며 “태어난 건 서울인데 초, 중, 고등학교를 다 싱가포르에서 나왔다”라고 설명했다. 싱가포르에 있는 중국 학교, 한국 학교, 미국 학교를 다니고 이탈리아에서 유학까지 하면서 언어를 익혀 한국어, 영어, 중국어, 이탈리아어 등이 5개 국어 가능한 능력자라고. 손태진은 쑥스러워하며 “그 정도는 아니다. 언어는 안 쓰면 잊어버리게 되어서 늘 공부하려고 하는 것뿐”이라고 겸손해한다.각국의 뉴스 시청 후 일어난 손태진은 “배가 고픈데”라며 거실로 향했고, 손태진의 집이 공개됐다. 최근 손태진은 진정한 의미의 생애 첫 독립을 하면서, 새로운 집으로 이사했다고. 방송 최초 공개된 손태진의 첫 싱글 하우스는 상상을 초월하는 모습으로 ‘편스토랑’ 식구들을 놀라게 했다고 해 궁금증을 자아낸다.손태진이 어마어마한 ‘음악 명가’ 출신이라는 사실도 밝혀졌다. ‘1등 가수’ 손태진이 트로트 발라드 선구자 심수봉의 조카 손주인 것. 손태진의 사촌 동생에, 조카에 이르기까지 많은 가족들이 음악계에서 활약하고 있다는 사실도 공개돼 놀라움을 줬다. DNA가 남다른 음악 명가 손태진 패밀리의 특별한 이야기, 엄친아 손태진의 반전 넘치는 독립 일상은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr