/ 사진=텐아시아 DB
배우 장윤정이 미스코리아 후배 고현정과 신경전을 벌였던 일화를 밝힌다.

KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 미모로 시대를 평정했던 ‘컴퓨터 미인’ 황신혜와, 국내 최초로 미스 유니버스에 입상했던 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 출연한다.
/ 사진=KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’
이날 방송에서는 장윤정이 미스코리아 후배 고현정과 국내 최초로 쇼프로그램 여성듀오 MC를 맡았던 일화를 밝힌다. KBS 쇼프로그램 '토요대행진'의 진행을 맡았던 당시 “둘 다 미스코리아 출신이다 보니 미묘한 신경전이 있었다”라고 털어놓는데. 고현정 의상을 보고 자신의 의상을 더 꾸미곤 했다고 밝힌 장윤정은 고현정과 방송을 마친 후 서로를 끌어안았던 사연까지 밝힐 예정이다.

15일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인 가능.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

