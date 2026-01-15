/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’

배우 장윤정이 미스코리아 후배 고현정과 신경전을 벌였던 일화를 밝힌다.KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 미모로 시대를 평정했던 ‘컴퓨터 미인’ 황신혜와, 국내 최초로 미스 유니버스에 입상했던 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 출연한다.이날 방송에서는 장윤정이 미스코리아 후배 고현정과 국내 최초로 쇼프로그램 여성듀오 MC를 맡았던 일화를 밝힌다. KBS 쇼프로그램 '토요대행진'의 진행을 맡았던 당시 “둘 다 미스코리아 출신이다 보니 미묘한 신경전이 있었다”라고 털어놓는데. 고현정 의상을 보고 자신의 의상을 더 꾸미곤 했다고 밝힌 장윤정은 고현정과 방송을 마친 후 서로를 끌어안았던 사연까지 밝힐 예정이다.15일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인 가능.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr