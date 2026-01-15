[공식] '이병헌♥' 이민정, 결혼 14년차에 기쁜 소식 전했다…생애 첫 음악 예능 MC 도전 ('1등들')

사진=텐아시아DB

2013년 이병헌과 결혼한 배우 이민정(43)이 생애 첫 음악 예능 MC에 도전한다.2026년 2월 첫 방송되는 MBC 새 예능 ‘1등들’은 엠넷 ‘슈퍼스타K’, SBS ‘K팝스타’, MBC ‘위대한 탄생’, 엠넷 ‘보이스코리아’, JTBC ‘싱어게인’, TV CHOSUN ‘내일은 국민가수’, SBS ‘우리들의 발라드’ 등 모든 방송사들의 음악 오디션 1등들만 모여서 ‘1등 중의 1등’을 뽑는 오디션 끝장전이다.대한민국을 강타했던 수많은 음악 오디션에서 치열한 경쟁률을 뚫고 최후의 1등을 차지한 가수들이 모여 펼치는 차원이 다른 오디션 끝장전이 기대된다.‘1등들’을 이끌어 갈 MC가 공개돼 이목을 집중시킨다. 그 주인공은 ‘1등들’을 통해 생애 첫 음악 예능 MC에 도전하는 배우 이민정이다.이민정은 다양한 작품에서 눈부신 미모, 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받았다. 특히 최근에는 유튜브 개설을 통해 그동안의 이미지와 반전되는 소탈하고 편안한 매력을 발산하며 큰 화제를 모았다. 실제 이민정은 오디션 프로그램 마니아라고 알려졌다.이민정의 MC 합류와 함께 ‘1등들’에 과연 어떤 ‘1등 가수’들이 합류할지도 궁금증을 유발한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr