김새론, 이채민, 류의현, 최유주가 완성한 2026년 첫 번째 하이틴 로맨스 '우리는 매일매일'이 우정과 사랑 사이의 두근거리는 감정을 담은 티저 예고편을 공개했다. 이 작품은 고(故) 김새론의 유작으로, 김새론과 이채민이 모두 골든메달리스트 소속 시절 촬영한 작품으로 알려졌다.

모든 것이 혼란스러운 열일곱, 소꿉친구의 갑작스러운 고백으로 시작된 좌충우돌 청춘 로맨스 '우리는 매일매일'이 티저 예고편을 공개했다.
티저 예고편은 중학교 졸업을 앞둔 어느 날 '호수'(이채민)이 '여울'(김새론)에게 갑작스러운 고백을 하며 시작된다. 먹던 핫도그를 떨어트릴 정도로 당황한 '여울'은 '호수'를 피하기 시작하고, 불편한 감정 속에 고등학교 생활이 시작된다. 친구 이상으로 생각할 수 없다고 단정 지었던 '여울'은 이상하게 '호수'를 볼 때마다 두근거리는 마음을 느낀다. 그것도 잠시, '여울'이 농구부 선배 '호재'(류의현)를 좋아한다는 사실이 알려지며 이들의 관계는 점차 얽히고설키기 시작한다.
우정과 사랑 사이, 처음 배우는 감정의 파도 속에 혼란스러워하며 성장하는 이들의 모습은 누구나 한 번쯤 겪어본 청춘 시절을 회상케 하며, 깊은 공감을 끌어낼 것으로 기대를 모은다. 모든 게 서툴렀던 열일곱, 우정과 사랑 사이에서 갈등하며 성장통을 앓는 청춘들의 모습을 고스란히 담아낸 영화 '우리는 매일매일'은 김새론과 이채민은 물론, 류의현, 최유주까지 두근거리는 시절을 거쳐온 진짜 '청춘'들의 진솔한 연기를 통해 극장가에 2026년 첫 번째 설렘을 전달할 예정이다.

발랄하고 사랑스러운 청춘들의 우정과 사랑, 그리고 성장을 그린 하이틴 로맨스 '우리는 매일매일'은 2월 개봉 예정이다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

