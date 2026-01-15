사진=ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 방송 캡처

29기 영식이 현숙의 우려에 이해하지 못하는 듯한 반응을 보였다.지난 14일 방송된 ENA, SBS Plus '나는 솔로'에서는 현숙을 불편하게 만다는 영식의 모습이 그려졌다.이날 영식은 확실한 거절 의사를 밝힌 현숙을 불러내더니 "할 말이 없다"고 말했다.영식은 현숙에게 "내가 불편하냐"고 물었고, 현숙은 "대화를 할 때 항상 예상 못한 반응이 나와 말을 걸지 못하겠다"며 "대화의 결이 안 맞는 것 같다"고 했다.영식은 "피곤한 상황에서 제 모습을 제대로 보여주지 못했다"고 해명했지만, 현숙은 "여기 출연자들 중 피곤하지 않은 사람 없다. 영식님에 대한 호기심이 완전히 사라졌다"며 자리를 마무리하려 했다.그러나 영식은 "앞으로 대화를 하지 말라고?"라며 되물었고, 현숙은 "무슨 욕을 먹으려고 방송에서 이렇게 말씀하시는 건지 걱정도 했다"고 목소리를 높였다. 하지만 영식은 현숙이 입장이 이해가 되지 않는 듯 "왜 욕을 먹냐"고 질문했다.답답해진 현숙은 한숨을 쉰 후 "저 이제 정말 영식님과 할 말 없다"며 대화를 끊었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr