강다니엘/ 사진=텐아시아 DB

가수 강다니엘이 다음 달 입대한다.15일 강다니엘 소속사 에이라에 따르면 강다니엘은 오는 2월 9일 입대한다. 강다니엘은 육군 현역으로 국방의 의무를 다할 예정이다.강다니엘은 지난해 6월 여섯 번째 미니앨범 발매 기념 기자 간담회를 열고 입대 계획을 밝혔다. 그는 "올해 하반기로 정해졌다"고 했으나, 하반기 내내 입대 소식이 전해지지 않아 의문을 자아낸 바 있다.당시 강다니엘은 "원래는 더 일찍 가려고 했는데, 그래도 가기 전에 의미 있는 활동들로 인사드리고 싶었다. 무대 등으로 가수로서 보여드릴 수 있는 최대한을 보여드리고 갈 계획"이라고 말했다. 이후 그는 지난해 12월 '펄스페이즈'(PULSEPHASE)를 발매하는 등 음악 활동을 이어갔다.강다니엘은 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀서 101 시즌2'에서 최종 1위를 차지, 같은 해 8월 그룹 워너원으로 데뷔했다. 그룹 활동을 마친 후에는 솔로 가수로 활동하고 있다.한편, 워너원은 올해 상반기 새 리얼리티 프로그램으로 오랜만에 뭉친다. 강다니엘은 프로그램 촬영에 일부 참여하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr