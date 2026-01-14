사진=남규리 유튜브 채널

가수 겸 배우 남규리가 신곡 '디셈버드림(December Dream)'의 듀엣 버전을 깜짝 공개하며 팬들의 설렘을 자아냈다.남규리는 지난 10일 공식 유트브 채널 '남규리 Nam Gyu Ri'에 '남규리 X SLAY - 디셈버드림_Duet Ver.' 영상을 공개했다.영상은 함박눈이 내리는 배경 아래 1984년생 남규리와 1997년생 슬레이(SLAY)가 연인으로 호흡을 맞추며 달달한 케미를 그려냈다. '디셈버드림'의 따뜻한 노랫말에 두 사람의 음색이 어우러져 원곡과 또 다른 감동과 여운을 전했다.듀엣에 참여한 슬레이는 프로듀서 겸 솔로 아티스트이자 남성 듀오 라스(LAS)의 멤버다. 남규리는 지난해 라스의 곡 '슬픔이 찾아와서 그래'를 리메이크해 좋은 반응을 얻은 바 있으며, 이 인연을 계기로 이번 듀엣이 성사됐다.'디셈버드림'은 잠시 숨을 고를 수 있게 해주는 겨울 감성 발라드로, 일상의 대화 같은 가사가 지친 마음에 따뜻한 위로를 전하며 리스너들의 공감을 얻었다. 여덟 가지 의상 콘셉트를 소화한 남규리의 뮤직비디오 역시 화제를 키웠다.남규리는 노래와 연기, 유튜브 등 다양한 영역에서 올해도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr