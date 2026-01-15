사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

배우 안재현과 방송인 김대호가 '구해줘! 홈즈'에서 의견 차이로 첨예한 논쟁을 펼친다. 앞서 '구해줘! 홈즈'의 고정 멤버였던 방송인 박나래는 각종 의혹으로 6년 만에 프로그램 하차를 선언했다.15일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 안재현과 김대호가 서울에 사는 30대 싱글남들의 집을 임장하러 떠난다. 이날 두 사람은 대한민국 30대 평균 순자산인 2억 5천만 원대 예산으로 서울에서 구할 수 있는 집을 직접 임장하며 30대 싱글남들의 다양한 주거 형태를 살펴본다.영철의 다마스로 함께 이동하던 중 영철은 "한강이 보이는 아파트, 서재에서 책 읽으면서 커피 향 맡아보고 싶다"고 말하며 싱글남의 로망을 드러낸다. 이어 안재현, 김대호와 함께 한강과 가장 가까운 아파트를 임장해 스튜디오의 이목을 집중시킨다. 임장 직전 김대호는 "영철 씨가 보면 안 될 것 같다"며 우려를 표했고, 실제로 한강뷰를 마주한 영철은 놀라움과 감탄을 감추지 못했다는 후문이다. 안재현 역시 "뷰가 맛있다"며 감탄했고 "언젠가 한 번쯤 살아봐야지 생각했던 집"이라며 본인의 오랜 드림 하우스를 마주한 소감을 전한다.한편 매물의 가격이 공개되자 '로망파' 안재현과 '현실파' 김대호는 의견 차이로 갈등을 겪는다. 한강 뷰 고급 아파트에 마음을 뺏긴 영철에게 김대호는 "이 돈이면 국밥이 몇 그릇이냐", "한푼 두푼 모아야지"라고 현실적인 조언을 건넸지만, 안재현은 "은퇴 설계를 끝낸 후 계획을 세워 올 만하다"며 상반된 의견을 내놓는다. 안재현의 논리에 흔들리는 영철에게 김대호는 "정신 차려야 한다. 현실을 살아야지"라고 끝까지 설득에 나서 웃음을 자아냈다.마지막 임장지는 신림동 언덕길 꼭대기에 위치한 구옥 단독주택으로, 1994년생 30대 싱글남이 생애 첫 자가로 매매해 올리모델링까지 마친 곳. 온전한 내 집인 만큼 집주인의 취향에 맞게 꾸민 따뜻한 우드톤 인테리어가 감탄을 자아냈다는 후문이다. 특히 구옥 단독주택을 리모델링해 살고 있는 김대호조차 "내 집을 때려 부수고 싶다", "같은 평형대의 집이 왜 이렇게 다르냐"라며 부러움을 감추지 못한다.'구해줘! 홈즈'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr