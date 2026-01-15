사진=텐아시아DB

사진=tvN

배우 김혜윤이 7년에 걸친 단역 생활하는 동안 겪은 안타까운 사연을 처음으로 고백했다.14일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 327화에는 김혜윤이 출연해 솔직한 이야기로 시청자들의 이목을 끌었다.무명 시절 김혜윤은 "방송에 나올 수 없는 말들도 있었고 욕설을 현장에서 많이 들었다"며 "그런 현장에서 속상한 일 있으면 차에서 가면서 매일 울었다. 대중교통 타고 이럴 때도 울 때도 많았다"고 당시의 힘겨웠던 시간을 전했다.소속사의 도움 없이 7년 동안 홀로 연기 활동을 이어온 김혜윤은 대중교통이나 보조 출연자 전용 버스를 이용해 촬영지를 오갔다고도 했다. 그는 "24시간 카페에 가서 버스 올 때까지 기다리다가 그렇게 해서 현장 가서 9시간 기다려도 내 차례가 안 올 때도 있었다"며 긴 대기 시간이 반복됐던 현실을 설명했다.김혜윤은 "추우면 난로와 핫팩을 챙겨주시는데 그때까지는 내가 그럴 만한 가치가 없다고 생각해서 괜찮다고 했다"고 말했다. 그는 특히 "고등학생 때 손가락이 동상에 걸렸다. 처음 말하는 거 같은데 그날부터 손이 띵띵 붓더니 손톱이 빠졌다. 병원에 갔는데 그만큼 추웠던 건데 사실 그냥 넘어갔으니까"라고 전해 안타까움을 더했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr