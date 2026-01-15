사진=유튜브 채널 '시언's쿨'

배우 이시언, 서지승 부부가 2세 소식과 함께 지인들의 축하를 받은 현장을 공개했다.지난 14일 유튜브 채널 '시언's쿨'에는 '사랑하는 독거청년들 불러서 파티 했습니다. 중대 발표! 이시언 아빠 됩니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 기안84, 한혜진, 안보현, 덱스 등이 출연했다.영상에서 웹툰 작가 기안84가 임신 소감을 묻자 이시언은 "너무 좋다"고 답했다. 서지승은 "남편이 다른 사람이 됐다. 원래도 그랬지만 다정다감함이 더 심해졌다"며 "매일 안마를 해주고 시키는 건 다 한다"고 말했다.동료들의 선물 공세도 이어졌다. 방송인 덱스는 "선물을 선점해놨다. 아이 유모차는 제가 하게 해달라"고 했고, 배우 안보현은 카시트를 선물하겠다고 나섰다. 이에 이시언이 "체어맨에 카시트를 싣겠다"고 하자 안보현은 "차보다 비싼 카시트"라고 응수해 웃음을 자아냈다. 해당 차량은 기안84가 선물한 중고차로 알려져 있다. 이시언 역시 "차보다 비싸겠다"고 인정했다.모델 한혜진은 아기침대를 선물하겠다고 약속했다. 서지승은 "태명인 '태건이'가 정말 복덩어리인 것 같다"고 덧붙였다.한편 이시언과 서지승은 2021년 결혼식을 올렸다. 이들은 최근 결혼 4년 만에 임신 소식을 알려 많은 관심을 받았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr