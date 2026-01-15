사진=유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'

그룹 컨츄리꼬꼬 출신 신정환이 결혼하게 된 결정적인 이유를 밝혔다.지난 14일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 신정환이 게스트로 출연했다.이날 신정환은 "방송에서 가족 얘기를 잘 안 하는 이유가 있나"는 질문에 "내가 안 좋을 때 만나서 그렇다. 힘든 과정을 봐서 그런 것"이라고 말했다.신정환은 2010년 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받았고, 수감 6개월 만인 2011년 12월 가석방됐다. 이후 2014년 12살 연하 여성과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.신정환은 "누가 먼저 결혼하자고 했냐"는 질문에 "그 와중에 아이가 생겼다"며 혼전임신을 고백했다. 이에 신규진은 전쟁통에도 사랑이 피어난다고 하더니"라고 웃었고, 탁재훈은 "이 얘기 처음 하는 거 아닌가"라며 놀라워했다.신정환은 "이 얘기를 처음 한다. 좋은 남편이 되려고 계속 노력하고 있다"며 "아내의 눈치를 많이 보는 편이고 부부 사이는 좋다"고 첨언했다.이를 듣던 탁재훈은 신정환의 뎅기열 사건을 언급하며 "아내 앞에서도 아픈 척을 해본 적이 있나"고 물었다. 그러자 신정환은 "제가 그 사건 이후로 아픈 척을 하지 않는다. 진짜 아파도 어디 가서 시원하게 '링거 한 방 놔주세요'라는 말을 못 한다"고 토로했다.신정환은 2010년 필리핀 원정 도박 혐의로 물의를 빚었을 당시 귀국하지 못한 이유에 대해 "전염병인 뎅기열에 걸려 병원에 입원해야 해 귀국하지 못했다"고 했다. 그러나 이내 조작 논란이 불거지면서 뭇매를 맞았다.한편 신정환은 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속 기소됐으며, 징역 8개월을 받고 수감됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr