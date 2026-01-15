이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 박근형이 故 이순재의 마지막 부탁을 전했다.14일 방송 MBC 예능 '라디오스타'는 박근형, 송옥숙, 최현우, 원희가 출연하는 '국민OOO' 특집으로 꾸며졌다.이날 방송에서 박근형은 이순재에 대해 "남한테 배려를 많이 하시는 분이고 시트콤을 참 좋아하신다. 극본을 쓸 정도로 애정이 많으셨다. '꽃보다 할배'에 출연진이 다 참여해서 극본 연습하자고 약속했지만 끝내 약속을 이루지 못했다"고 밝혀 안타까움을 안겼다.이어 박근형은 "'고도를 기다리며를 기다리며'에서 공연을 하셨다. 하시다가 몸이 불편하셔서 하차를 하고 병원에 들어가셨다. 걱정이 됐다. 신구와 같이 병문안을 가려고 연락했지만 '몸이 좋아진 다음에 만나자'는 연락만 받고 끝내 보지 못했다"고 얘기했다.끝내 이순재를 만나지 못한 박근형은 "그래서 조금 섭섭하다. 평상시에 장난으로 잡지에서 인터뷰하자 라이벌이 누구냐는 질문에 대답은 항상 이순재 선생님이었다. 돌아가시고 나니까 송구하다"며 "새벽 5시부터 일을 하기 시작해서 저녁 늦게까지 하시고 학생들을 가르치고 밤을 새워서 일을 하시는 분이라 건강이 걱정돼서 후배들이 말렸다. 그분은 그냥 연기를 좋아했다"고 떠올렸다.부득이하게 건강 악화로 연극에 하차한 이순재. 이에 박근형은 "내가 이순재 선생님 역할을 대신하겠다고 했다. 그 연극을 끝내고 나니 큰 짐을 덜어낸 것 같았다"고 털어놨다.박근형은 이순재의 마지막 부탁을 전하며 "이순재 선생님과 신구 형과 저녁 식사를 했는데 갑자기 이 어른이 그래요. '앞으로 당신이 연극계를 잘 맡아야 해'라고 하시더라. 가끔 그 어른이 생각난다. '연극 열심히 해라' 하시는 것 같다"고 말해 먹먹함을 안겼다.송옥숙 또한 "이순재 선생님은 저의 롤 모델이셨다. 항상 흐트러짐이 없으셨다. 선생님은 한번도 누워계신 걸 본적이 없다"며 "저녁 6시 이후에는 식사도 안 하셨다"며 이순재의 철저한 자기 관리 면모도 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr