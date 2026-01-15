사진=ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 방송 캡처

현직 교수인 29기 영숙이 여러 사람에게 대화를 시도하는 영식을 향해 일침을 날렸다.14일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 29기 영숙이 영식과 일과 후 대화를 나누는 장면이 전파를 탔다.영식은 "나는 원래 갈등이 생기면 용기 있게 대화하는 스타일이 아니다"라고 말했다. 그러자 영숙은 "영식님이 갈등이 생겼어?"라고 되물었다. 이에 영식은 "영숙님 때문에 생겼다"고 답해 영숙을 당황하게 만들었다.영식은 "내가 영숙님을 애초에 너무 생각을 안 했다는 생각이 들었다"고 말했고, 영숙은 당황한 기색을 감추지 못했다. 이를 지켜보던 데프콘은 "1대1 데이트 밥이 너무 그리웠던 것 같다"고 말했고, 송해나는 "저럴 수가 있나"라며 당혹감을 드러냈다.결국 영숙은 영식에게 "너 빌런이야? 정신 차려, 진짜. 여기저기 다 들쑤시고 다니지 말고"라며 일침했다. 이에 영식은 "사람들을 너무 배제했다가 반대로 한 사람에게만 몰두하며 한쪽 방향으로만 생각했던 것 같다"고 해명했다.영숙이 "끝까지 얘기 들어줄게. 말해봐"라고 하자 영식은 "더 이상 얘기 안 할래요"라며 말을 아꼈다. 그러자 영숙은 "내가 말하고 싶은 게 뭔지 알아?"라며 "왜 이 사람 저 사람한테 다 가서 한마디씩 해서 사람들 입에 너를 오르내리게 만드냐"고 지적했다.이어 영숙은 "너 지금 굉장히 이상하게 행동하고 있다. 너무 솔직한 건 이기적일 수도 있다"며 "네 마음이 편해지려고 사람들한테 다 말하면서, 다른 사람들은 불편하게 만들고 있다. 가끔은 참을 줄도 알아야 한다. 너는 참는 방법을 모른다"고 쓴소리를 이어갔다.영숙은 마지막으로 "이렇게 얘기해주는 사람 있었어? 너 정신 차려야 된다"며 "너 28살이고 돈 벌면서 사회생활 하는 사람이잖아. 사회생활 이렇게 하면 안 된다"고 단호하게 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr