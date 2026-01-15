고소영, 50대라 눈이 침침해…돋보기가 최애템이 된 사연[종합]

배우 고소영이 나이듦을 받아들였다.14일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘이번 편 알차다 알차! 고소영 찐템 20개 추천’이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 고소영은 돋보기 안경을 소개하며“이제 이게 제 문신템이 됐다”며 “너무 슬픈 현실이긴 하지만 누구에게나 오는 일이니까 받아들이려고 한다”고 말했다.이어 “예전에는 안경을 머리 위에 올려두는 습관이 있었는데 자꾸 떨어뜨리고 어디에 뒀는지도 잊어버리게 되더라”며 “그래서 아예 목에 걸어두게 됐다. 잠깐 볼 때 쓰기에도 좋고 기본 도수라 굉장히 잘 보인다”고 덧붙였다.또 그는 "내가 머리카락과 먼지에 민감하다. 눈이 그렇게 안 좋은데도 저 멀리 떨어져 있는 머리카락이 보인다. 이건 가구 밑이나 틈이 좁은 곳에서도 쓸 수 있는데 먼지가 딸려 나오는 걸 보면 그렇게 기분이 좋다"라고 설명했다.한편 고소영은 2010년 동료배우 장동건과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr