사진=쯔양 SNS

먹방 유튜버 쯔양(본명 박정원)이 구독자 1300만명을 달성했다. 불과 이틀 만에 1만명이 유입되면서 먹방 크리에이터로서의 입지를 굳혔다.쯔양은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "정말 감사합니다"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 쯔양의 유튜브 채널 구독자 수가 실시간으로 올라가 1300명을 기록한 모습. 그의 매니저로 활동하고 있는 오수빈은 "사장님 축하해"라며 응원의 글을 남겼다.앞서 이틀 전인 지난 11일에만 해도 쯔양은 구독자 1290만명을 유지하고 있었다. 단 이틀 만에 1만명이 증가하면서 높은 인기를 체감하게 했다.한편 쯔양은 지난해 12월 29일 방송된 MBC 방송연예대상에서 예능 '전지적 참견 시점'으로 여자 인기상 부분 트로피를 수상하기도 했다. 당시 쯔양은 수상 소감으로 "죽을 만큼 힘들 때가 찾아오니까 살고 싶다는 생각이 들었다. 살고 싶어서 열심히 했다"며 "그 모든 순간이 있었기 때문에 이렇게 귀한 자리에 올 수 있게 된 것 같다"고 말했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr