사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 우승자 최강록 셰프가 우승 소감을 밝혔다.'흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2') 최종회인 13회가 지난 13일 공개된 가운데, 최강록 셰프가 최종 우승자인 것으로 드러났다.이날 최강록은 우승 소감으로 "저는 전국에 숨어서 열심히 일하고 계시는 음식을 만드는 일을 하신 분들과 같은 일을 하는 사람이다"라면서 "해주신 말씀들 가슴속에 담아서 더 열심히 음식에 대해 생각하며 살겠다. 자만하지 않겠다"라고 밝혔다.최강록의 뒤를 이어 2위에 오른 '요리 괴물' 이하성은 "요리사로서 요리를 정말 잘하는 사람이 되고 싶다"면서 "요리를 잘하는 능력을 통해서 저를 포함한 제 주변 사람들을 행복하게 챙길 수 있는 사람이 되고 싶다"라고 전했다.한편, 해당 회차에서 공개된 파이널 경연 주제는 '나를 위한 단 하나의 요리'였다. 요리사로서 타인을 위해 요리를 해오던 것과는 반대로 자기 자신을 위한 요리를 만드는 미션이었다. 우승자는 시즌1에 이어 심사위원 만장일치로 결정됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr