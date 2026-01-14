사진제공=SLL

한지민의 반복되던 일상에 설레는 일정이 더해진다.오는 2월 28일 밤 10시 40분 첫 방송될 JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL)은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마.한지민은 이의영 역으로 분해 소개팅에 나설 예정이다. 가운데 공개된 캘린더 포스터에는 효율적 만남을 추구하는 이의영(한지민 분)의 연애 도전 플랜이 고스란히 담겨 있다.‘집과 회사만 오가던 일상에 설레는 일정이 생겼다’라는 포스터 문구와 함께 상큼한 음료를 마시고 있는 이의영의 눈빛에서는 평소와 다른 하루를 앞둔 기대감과 기분 좋은 들뜸이 묻어난다. 캘린더 속에서 포착된 이의영의 소개팅 상대 송태섭(박성훈 분)과 신지수(이기택 분)의 모습 역시 호기심을 돋운다. 사뭇 다른 장소에서 약속을 잡은 두 사람의 행보가 각기 다른 데이트 루틴을 떠오르게 한다.반듯한 정장 차림으로 정면을 응시하는 송태섭에게서는 단단하고 안정적인 매력이 느껴지고 턱을 괴고 있는 신지수에게서는 꾸밈없는 자유분방한 스타일이 엿보인다. 상반된 분위기를 지닌 두 사람의 존재는 이의영이 빠질 행복한 고민을 예감케 만든다.이처럼 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 캘린더 포스터를 통해 이의영이 펼칠 다채로운 소개팅 여정을 예고한다. 송태섭과 신지수 사이에서 이의영의 마음을 사로잡을 사람은 누구일지, 효율적으로 사랑하려는 이의영의 도전이 어떤 결과로 이어질지 벌써 궁금증이 높아진다.한지민의 캘린더에 ‘오늘부터 1일’이 체크될 날짜는 과연 언제일지 호기심이 더해지는 가운데 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)’을 원작으로 하는 JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 오는 2월 28일 밤 10시 40분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr