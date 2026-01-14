기안84, 박수칠 때 떠난다더니…알고보니 공황장애 약까지 먹었다 "이 악물고 해" ('인생84')[종합]

/ 사진=텐아시아DB

기안84가 네팔에서 타망과 셰르파 일을 함께했던 당시를 떠올렸다.지난 13일 유튜브 채널 '인생84'에는 '타망과 부산 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 기안84는 타망, 검비르와 함께 KTX를 타고 부산 여행을 떠났다.이날 세 사람은 가장 먼저 광안 대교를 찾았다. 세 사람은 추운 날씨에도 해변에 앉아 바다를 감상했다. 아침 식사로는 돼지 국밥을 먹었다. 이후 황령산에 올랐다. 평소에도 히말라야를 타는 셰르파 타망은 가뿐하게 계단을 올랐고, 기안84와 달리기 대결에서도 승리했다.부산타워도 방문했다. '어서와 한국은 처음이지?'를 통해 방문했던 남산타워와는 또 다른 모습에 타망은 연신 신기함을 표했다. 기안84는 "부산이 우리나라 제2의 도시다. 네팔로 치면 포카라 같은 곳"이라고 설명했다. 타망은 "여기에는 바다가 있지만, 포카라에는 호수가 있다"고 말했다.기안84는 포카라 이야기가 나오자 MBC '태어난 김에 세계일주4'에서 덱스, 빠니보틀, 이시언과 같이 방문했던 놀이동산을 떠올렸다. 당시 기안84는 디즈니 캐릭터가 그려진 놀이동산을 보며 '디질랜드'라고 표현한 바 있다. 기안84가 "거기 가면 죽는다. 노 벨트, 노 가드, 오픈 바이킹"이라고 하자 검비르는 "근데 아직까지 사고는 없었다"고 말했다.기안84는 "부산타워보다 우리가 갔던 다리가 훨씬 무섭다"며 '태계일주4' 당시 타망의 무거운 짐을 대신 머리에 이고 건넜던 힐러리 브리지를 언급했다. 그는 "높이가 100m 정도 됐던 거 같다. 스태프들도 다 건너니까 안 건널 수가 없었다. 그때 공황장애 약을 먹고 건너갔다"고 밝혔다.이어 "옆에 난간이 낮아서 불안했다. 높으면 괜찮은데 난간이 낮으니까 불안해서 땅만 보고 갔다. 옆에 보면 공황이 올 것 같았다. 거기는 진짜 못 건너겠더라. 이 악물고 했다"고 덧붙였다. 기안84는 '태계일주4' 제작발표회에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 시즌 마지막임을 선언하기도 했다.세 사람은 저녁을 먹기 위해 꼼장어집으로 갔다. 기안84는 타망에게 처음 꿈을 물었을 때 가수라고 했다며 "셰르파 일은 하면 혼자 8시간 동안 걷는다. 말도 못 하니 노래를 부를 수밖에 없더라. 히말라야에 산다고 해서 풍경을 많이 볼 줄 알았는데, 산을 제대로 못 보고 땅만 본다"며 안타까워 했다. 이에 검비르도 "불쌍한 직업이다. 아름다운 풍경도 못 보고 땅만 본다"고 공감했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr