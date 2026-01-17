사진=매니지먼트 런

배우 금동현이 신규 유튜브 예능을 통해 첫 단독 활동에 나섰다. 앞서 그는 지난해 5월 "일신 상의 사유"로 이펙스 활동 중단을 알렸으며 이후 팀을 탈퇴 후 매니지먼트로 소속사를 이적해 배우로 전향했다.16일 처음 공개된 신규 유튜브 예능 '알딸딸한 참견'은 안재현, 허경환, 뮤지 3 MC가 중심이 되어 영포티 세대의 현실 공감 토크를 '알딸딸한 분위기'로 풀어내는 토크 콘텐츠로, 금동현이 첫 번째 게스트로 출격했다.15세라는 어린 나이에 연습생 생활을 시작한 금동현은 17세에 '프로듀스 X 101'에 출연해 많은 인기와 큰 사랑을 받으며 대중들에게 이름을 알렸다. 그는 '프로듀스 X 101'에서 실제 최종 순위 8위를 기록해 데뷔권에 올랐다. 그러나 순위 조작 사태로 방송에서 14위로 밀려나 엑스원에 합류하지 못했다고 알려졌다. 이후 최근까지 그룹 'EPEX'의 메인 센터로 활약을 펼치며 국내외 팬덤을 단단히 구축해 나갔다.첫 단독 활동 개시와 동시에 글로벌 활동 문의가 쇄도하고 있는 금동현은 젠지 세대로 손꼽히는 2003년생으로, '알딸딸한 참견'을 통해 3 MC와의 세대 차 토크를 펼치고 현실 속 술자리 예절과 사회생활 꿀팁까지 모두 전수받았다고 알려져 재미를 더했다.알딸딸한 분위기 속에서 3 MC에게 진솔한 이야기와 연예계 생활의 고민을 털어놓는 금동현의 숨겨진 이야기가 무엇일지 '알딸딸한 참견'을 통해 시청할 수 있다.금동현은 신규 유튜브 예능 '알딸딸한 참견'을 시작으로 국내외 활동과 함께 차기작을 검토하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr