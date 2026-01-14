사진=승헌쓰 SNS

댄서 가비가 그룹 재쓰비로 함께 활동하고 있는 멤버 승헌쓰(본명 백승헌)를 저격했다.승헌쓰는 최근 "안녕하세요 배우 송승헌쓰입니다. 이번에 sns라는 것을 시작하게 되었습니다 ^^; 부족한 부분도 예쁘게 봐주시고 잘 부탁드려요🙏🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 승헌쓰가 다양한 포즈를 취해가며 프로필 촬영에 한창인 모습. 특히 해당 게시물에 가비가 "이분 매니저 시켜서 앞에선 가식, 뒤에선 하고픈 말 다하던데 인성 무엇ㅎㅋ;;;"이라는 의미심장한 댓글을 남겼다. 이에 승헌쓰는 "누구..시죠? ^^; 귀여운 농담이라 생각하고 넘어갈게요 ㅍㅎㅎ"라며 크게 대응하지 않는 듯한 태도를 보였다.한편 재쓰비(재재, 승헌쓰, 가비)는 유튜브 예능 '문명특급'의 '위대한 재쓰비'를 통해 결성된 3인조 혼성 그룹이다. '너와의 모든 지금', 'SHUT THAT' 등 퀄리티 높은 음원들을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr