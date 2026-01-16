사진=MBC

'판사 이한영'이 본격적인 정의와 거악의 전쟁에 시동을 걸며, 법원 내 이한영 라인과 강신진 라인의 대립 구도에 시선이 쏠리고 있다. 동시간대 경쟁작이었던 SBS '모범택시3'가 지난 10일 종영한 만큼, 향후 '판사 이한영'의 시청률 변동에도 관심이 커진다.MBC 금토 드라마 '판사 이한영'은 인생 2회차를 살게 된 이한영(지성 분)이 예측불허한 방식으로 악인들을 처벌하는 통쾌한 서사로 뜨거운 반응을 끌어내며 시청자들의 호평을 불러일으키고 있다. 강신진(박희순 분)이 이한영의 행보에 관심을 갖기 시작한 가운데, 법원 내 갈등에 불을 지필 이한영 라인과 강신진 라인의 윤곽이 드러나며 다음 전개를 더욱 궁금하게 했다.회귀한 이한영은 연쇄살인범 김상진(배인혁 분)을 차로 치어 검거했다. 이 소식을 들은 상사인 수석부장판사 임정식(김병춘 분)은 이한영을 혼냈지만 "부모님 절 낳으시고 수석부장님이 저를 기르셨다"는 말에 이내 노기를 누그러뜨려 웃음을 자아냈다. 그뿐만 아니라 그는 아끼는 후배 이한영에게 "법원장님께서 이번 사건 아시고 기뻐하셨다"는 좋은 소식도 전했다. 이 과정에서 이한영과 임정식은 유쾌한 티키타카로 두 사람 사이 친밀한 관계성을 알리는 동시에 극의 긴장을 완화하는 유쾌한 분위기를 책임졌다.이후 임정식은 이한영을 충남법원장 백이석(김태우 분)에게 데려가 인사시켰다. 강직한 법관인 이석은 "좋은 후배를 만나면 반갑다"며 한영을 환영했다. 그는 이한영이 배석판사로 내려가 김상진 재판을 끝내고 싶다는 의지를 전하자 "판사라면 그 정도 호연지기는 있어야지"라며 흡족함을 드러냈다. 백이석은 해결이 어려운 사건을 일부러 이한영에게 배당하며 그의 능력을 확인했고, 한영을 완전히 신뢰하게 됐다. 이한영의 편에 선 정의의 사도들이 거악에 어떻게 대응해 나갈지 기대가 모인다.반면, 강신진의 수족들 역시 어두운 존재감을 드러내기 시작했다. 2035년, 신진과 가장 가까운 관계에 있는 김진한(정희태 분)은 에스그룹 장태식 회장(김법래 분)의 비자금 조성과 탈세 혐의 재판을 맡은 이한영이 사직서를 제출하자 "그래도 당분간 사표 수리는 없을 겁니다. 강신진 대법원장님이 이번 재판에 관심이 많으시거든요"라며 그를 압박했다. 한영은 이에 흔들리지 않고 중형을 선고했으나, 이는 결국 비극적 죽음의 도화선이 됐다. 이한영이 10년 전으로 회귀한 후에도 김진한의 입김은 거셌다. 그는 이한영의 동기 김윤혁(장재호 분)을 포섭해 한영을 예의주시하며 그의 행보에 브레이크를 걸 것을 암시했다.김윤혁은 김진한이 이한영에게 "막말만 하는 판사는 아닌 것 같아서"라며 관심을 보이자 내심 불편한 기색을 드러냈다. 동기인 한영에게 느끼는 패배감은 강신진과의 식사 자리에서 극에 달했다. 신진이 자신의 이름은 제대로 기억하지 못하면서 한영의 이름을 기억한다는 것 자체가 치욕적으로 느껴졌다. 게다가 이한영이 임정식의 소개로 해날로펌 막내딸 유세희(오세영 분)와 맞선까지 봤다는 사실에 열등감이 폭발했다. 그의 멈추지 않는 질투가 어떤 파란을 몰고 올지 관심이 집중된다.이렇듯 법원 내 이한영 라인과 강신진 라인이 수면 위로 떠 오른 가운데, 이들이 불러올 갈등의 불씨에 이목이 쏠린다. 정의를 좇는 선의 무리가 과거부터 이어져 온 뿌리 깊은 악의 세력과 어떤 치열한 전쟁을 벌이게 될지, 다음 이야기가 궁금해진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr