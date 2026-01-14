그룹 아일릿/사진제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 신곡 'NOT CUTE ANYMORE'(낫 큐트 애니모어)가 미국 빌보드 차트에서 순위 상승을 기록하며 메인 차트 진입 가능성을 높였다.13일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(1월 17일 자)에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)의 싱글 1집 타이틀곡 'NOT CUTE ANYMORE'는 '버블링 언더 핫 100(Bubbling Under Hot 100)' 차트에서 전주 대비 3계단 상승한 7위를 기록했다.'버블링 언더 핫 100'은 빌보드 메인 송차트인 '핫 100'에 진입하지 못한 곡들의 순위를 집계하는 차트다. 해당 곡은 지난 1월 3일 자 차트에서 17위로 처음 진입한 이후, 10위(1월 10일 자)를 거쳐 3주 연속 상승 곡선을 그렸다.글로벌 스트리밍 지표에서도 자체 최고 성적을 냈다. 이 곡은 '글로벌(미국 제외)' 차트 45위, '글로벌 200' 차트 60위에 각각 이름을 올렸다. 이는 지난주 순위보다 각각 7계단, 10계단 오른 수치다.이 같은 성과는 숏폼 콘텐츠의 영향으로 풀이된다. 'NOT CUTE ANYMORE'는 일명 '후드잡샷 챌린지' 배경음악으로 활용되며 미국(6위), 호주(5위), 영국(7위), 캐나다(7위) 등 영미권 국가 유튜브 '일간 쇼츠 인기곡' 톱 10에 안착했다. 국내 유튜브 차트에서는 지난 11일 기준 30일 넘게 1위를 수성 중이다.최근 국내 음악방송 활동 재개 역시 차트 반등 요인으로 작용했다. 지난 11일 SBS '인기가요' 무대 방송 직후 멜론 일간 차트 순위는 17위까지 올랐다. 또한 지난 13일 발매된 일본 두 번째 디지털 싱글 'Sunday Morning'(선데이 모닝)은 현지 음원 사이트 AWA 실시간 급상승 차트 정상을 차지했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr