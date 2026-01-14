2월 생일 주인공은 누구…'이달의 가수' 투표 진행 중, 스키즈 아이엔 1위 지킬까[TEN차트]

사진=텐아시아DB

텐아시아가 2월에 태어난 가수 중 '이달의 가수'를 뽑는 투표를 열었다.14일 기준 2월 생일자 가운데 가장 많은 표를 얻은 가수는 스트레이 키즈의 아이엔이다. 레드벨벳 웬디가 2위로 그 뒤를 이었다.3위에는 플레이브 노아, 4위에는 가수 김다현, 5위에는 엔믹스 해원 등 다양한 분야에서 활약 중인 가수들이 연달아 이름을 올렸다.투표는 오는 22일까지 진행된다. 1위로 선정된 가수는 특별 기획 기사의 주인공이 되며, 가수의 생일에 기획 기사가 게재된다. 특히 이번 투표에서는 1, 2위 사이 순위 경쟁이 치열해 변동 여부에 눈길이 쏠린다.한편, 텐아시아는 팬들의 투표를 통해 매달 그달의 주인공을 뽑는 이벤트를 진행하고 있다. 3월 생일 주인공을 뽑는 투표는 다음 달 10일경 열릴 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr