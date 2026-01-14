[종합] 결국 한 자릿수 시청률 찍었다…전현무, '겹치기 출연' 논란에 1%대 굴욕 ('혼자는못해')

/ 사진=텐아시아 DB

전현무의 JTBC 새 예능 '혼자는 못 해'가 1.1% 시청률로 출발했다. 같은 시간 겹치기 출연 중인 SBS '무무X차차 우발라디오' 역시 1.3%를 기록했다.지난 13일 첫 방송된 JTBC ‘혼자는 못 해’에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 첫 번째 게스트인 선우용여 맞춤형 찜질방 끝장내기 팀플레이에 돌입했다.이날 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희와 선우용여는 찜질방만 세 군데를 찾아가며 색다른 추억을 쌓았다. MZ 세대를 사로잡은 최신식 프리미엄 찜질방부터 25년 된 숯가마 찜질방, 사우나도 즐길 수 있는 솥뚜껑 닭볶음탕 맛집까지 섭렵했다. 선우용여는 찜질방에서 제공하는 찜질복이 아닌 따로 가져온 개인 찜질복을 착용하며 ‘프로 찜질러’다운 포스를 자아냈다.이수지는 선우용여와 찜질방에 누워 자연스럽게 일상 토크에 빠지는가 하면 ‘부캐 부자’답게 선우용여보다 2살 어린 1947년생 ‘용여 친구’ 캐릭터를 탄생시키며 친근하고 재치 넘치는 입담을 발휘했다.전현무와 선우용여의 티격태격도 눈길을 끌었다. 첫 번째 찜질방에서 식사를 계산하고 모두 착석한 가운데 뒤늦게 선우용여가 자신이 계산할 수 있다고 하자 전현무는 “왜 계산하고 나서 말씀하세요?”라고 깐족대 훈육 엔딩을 맞이했다. 파 육개장을 먹는 전현무가 연신 감탄사를 중얼거리는 모습에 선우용여가 더 이상 참지 못하고 “너 조용히 좀 먹을 수 없니?”라며 폭발하는 등 ‘전현무 스나이퍼’로 활약해 웃음을 선사했다.마지막 찜질방에서는 먼저 탈주한 추성훈을 제외하고 자발적으로 65도 사우나 오래 버티기 대회가 진행됐다. 이세희가 가장 먼저 포기했고 최후의 2인으로 남은 전현무와 이수지는 무려 93도인 사우나에서 대결을 이어가 흥미를 고조시켰다.두 사람의 대결이 끝날 기미가 보이지 않자 추성훈은 사우나의 달궈진 돌에 물을 부어 내부를 더욱 뜨겁게 만들었다. 그런데도 두 사람이 지독하게 버틴 가운데 눈을 감고 있던 전현무가 눈을 뜨자마자 더는 참지 못하고 백기를 들어 이수지의 승리로 돌아갔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr