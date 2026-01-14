60대 유명 여배우, 대학 교수 퇴임했다…배용준 母로 스타덤, "나는 굶긴 엄마" ('라스')

사진제공=MBC

배우 송옥숙(65)이 데뷔 54년 만에 처음으로 ‘라디오스타’를 찾는다. “나 오늘 프리해”라는 한마디로 시작된 송옥숙의 토크쇼 출연은, 오랜 연기 인생에서 쌓아온 이야기와 특유의 솔직한 입담으로 스튜디오를 단숨에 사로잡는다.14일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 박근형, 송옥숙, 최현우, 원희가 출연하는 ‘국민OOO’ 특집으로 꾸며진다. 이날 송옥숙은 ‘국민 신스틸러 배우’라는 수식어 뒤에 숨겨진 자신의 연기 인생을 유쾌하고도 담백하게 풀어낸다.송옥숙은 ‘국민 엄마’ 이미지에 대해 “나는 국민 엄마가 아니라 ‘굶긴 엄마’다”라며 자신을 평가한다. 이어 “내가 원조 K-아줌마”라는 자신감 넘치는 발언과 함께, 맡았던 역할들을 읊으며 ‘굶긴 엄마’의 뜻을 모두가 수긍하게 만든다.드라마 ‘겨울연가’에서 욘사마 배용준의 어머니 역할로 한류 스타의 반열에 오르게 된 비하인드도 공개한다. 송옥숙은 송승헌과의 촬영 당시, 따귀 장면에서 너무 놀라 NG를 냈던 에피소드를 전하며 현장을 웃음바다로 만든다.지난해 교수로 퇴임을 한 송옥숙은 제자들과의 인연도 언급한다. 또 다른 국민 마술사 이은결과 배우 이광수가 본인의 애제자임을 밝히며 제자 시절의 모습을 회상해 궁금증을 자아낸다.이날 방송에서는 유세윤과의 연상연하 케미도 빛난다. 자칭 ‘국민 연하남’ 유세윤을 상대로 능수능란한 입담을 펼친 송옥숙은, 박근형에게는 “나와의 부부 연기, 영광이죠?”라며 여유 넘치는 멘트로 스튜디오를 웃음으로 물들인다.송옥숙은 드라마 ‘베토벤 바이러스’ 촬영 당시를 회상하며, ‘똥덩어리’ 첼리스트 캐릭터를 위해 두 달 동안 첼로 연주에 매진할 수밖에 없었던 사연을 공개한다. 실제 연주 장면에 얽힌 비하인드가 전해지자, 출연진은 감탄을 감추지 못한다.마지막으로 송옥숙은 47살 차이가 나는 아일릿 원희에게 ‘언니’로 불리면서 세대를 초월한 유쾌한 케미로 스튜디오 분위기를 무르익게 한다.송옥숙의 첫 예능 토크와 거침없는 입담은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr