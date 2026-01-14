사진=그룹 에스파 카리나 SNS

그룹 에스파 카리나가 화보 촬영 현장 비하인드 컷을 통해 근황을 전했다.카리나는 지난 13일 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 카리나는 보디라인이 드러나는 밀착 니트 원피스와 화이트 톤의 의상을 소화하며 다양한 매력을 드러냈다. 그는 군살 없는 허리 라인과 볼륨감 넘치는 실루엣을 강조해 팬들의 이목을 집중시켰다.또한 카리나는 카메라를 응시하는 깊은 눈빛과 자연스럽게 흩날리는 헤어 스타일링으로 고혹적인 분위기를 연출했다. 특유의 조막만한 얼굴과 뚜렷한 이목구비가 돋보이는 모습이다.한편 카리나는 최근 넷플릭스 예능 프로그램 ‘장도바리바리’에 출연하며 시청자들과 만나고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr