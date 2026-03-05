사진=한국오츠카제약

2024년 방송된 MBC 드라마 '이토록 친밀한 배신자'에서 한석규의 딸로 활약한 배우 채원빈이 한국오츠카제약의 건강간식 브랜드 '소이조이(SOYJOY)'의 새로운 모델로 발탁됐다. 그는 SBS '오늘도 매진했습니다'에서 안효섭과 핑크빛 호흡을 맞출 예정인데 이어, '수성궁 밀회록'에서도 강훈과 로맨스 호흡을 예고했다.한국오츠카제약은 대두의 영양을 통째로 담아 구워낸 건강간식 '소이조이(SOYJOY)'의 브랜드 모델로 배우 채원빈을 발탁하고, 신규 광고 캠페인 '내 입에, 내 몸에 당당한 간식 소이조이'를 공개했다.이번 광고는 '영양이 풍부한 콩(SOY)을 맛있게 즐기자(JOY)'라는 소이조이의 브랜드 아이덴티티를 직관적으로 담아냈다. 채원빈의 밝고 긍정적인 이미지를 통해 간식을 섭취할 때 느낄 수 있는 부담감을 덜고, 일상 속에서 보다 당당하게 간식을 즐기자는 메시지를 경쾌한 분위기로 전달한다.한국오츠카제약 소이조이 관계자는 "채원빈 배우의 신뢰감 있고 건강한 이미지가 브랜드가 추구하는 가치와 부합한다고 판단해 모델로 선정하게 됐다"며, "앞으로 채원빈 배우와 함께 다양한 브랜드 활동을 전개할 계획"이라고 전했다.2024년 6월 첫 출시된 소이조이는 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 트렌드 확산과 함께 꾸준한 성장세를 이어가고 있다. 현재 총 8가지 맛으로 구성돼 있으며, 제품 한 개에 약 35알의 대두를 사용해 풍부한 단백질 및 식이섬유 함량을 높이고 밀가루 없이 구워낸 것이 특징이다.소이조이는 주요 온라인몰을 비롯해 전국 편의점과 대형마트, 슈퍼마켓, 올리브영 등 다양한 채널에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr