사진 = '김숙티비' 유튜브 영상 캡처

재산이 100억이라는 소문에 휩싸인 김숙이 바쁜 일상에서 벗어나 본인만의 은신처에서 완벽한 휴식을 만끽하며 진정한 웰니스의 의미를 되새겼다.개그우먼 김숙이 운영하는 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '열일한 숙이의 찐 현생탈출! 오션뷰에서 수영+사우나+먹방까지 좋다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김숙은 쌓인 스트레스를 해소하기 위해 마음이 복잡할 때마다 찾는 본인만의 특별한 장소를 공개하며 시청자들에게 반가운 인사를 전했다.김숙은 가장 먼저 사우나를 방문해 짧은 휴식을 취하며 경직된 몸을 녹였고 본격적인 일정을 시작하기 전 딸기 요거트와 치즈로 가볍게 허기를 채우며 특유의 털털한 매력을 드러냈다.몸을 재정비한 김숙이 향한 곳은 바다의 정취를 한눈에 담을 수 있는 오션뷰 수영장이었다. 김숙은 푸른 수평선을 배경으로 여유롭게 수영을 즐기며 이곳이 바로 지상낙원이라며 연신 감탄을 쏟아내 대중의 부러움을 샀다.물놀이를 마친 뒤 숙소로 돌아온 김숙은 직접 당근 라페를 만들어 스태프들과 나눠 먹으며 가벼운 식사를 즐겼고 건강한 레시피를 공유하는 등 요리 실력을 뽐내기도 했다.김숙이 취한 휴식의 대미를 장식한 것은 제철 해산물 식단이었다. 낚시를 하러 가겠다는 농담과 함께 식당에 들어선 김숙은 제철을 맞이한 새조개와 주꾸미 샤브샤브의 자태에 아이처럼 설레는 마음을 감추지 못했다.김숙은 모시조개의 깊은 맛에 감탄하며 폭풍 먹방을 선보였고 맛있는 음식과 평온한 장소가 주는 행복을 몸소 증명했다. 김숙은 거창한 계획이 없더라도 온전한 쉼을 통해 얻는 에너지가 얼마나 값진 것인지 전달하며 팬들에게 기분 좋은 미소를 안겼다.앞서 김숙은 최근 송은이의 재산이 100억이라는 루머에 대해 "언니는 생각보다 돈을 안 모았고 내가 많이 모았다"고 말하며 간접적으로 재력 규모를 암시해 화제가 된 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr