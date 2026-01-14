이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '만리장성규'

가수 겸 배우 손담비가 고부 갈등이 없는 이유를 털어놨다.14일 장성규의 채널 '만리장성규'에는 손담비가 출연해 가족에 대한 이야기를 전했다.공개된 영상에서 손담비는 '시댁과의 갈등'에 대한 질문에 "남편도 저도 없다. 시부모님이 나한테 관심이 없다"고 말해 눈길을 끌었다.이어 그는 "연락도 거의 안 하신다. 워낙 연락을 안 하시니까 저도 아이가 자라는 모습 정도만 카톡으로 보내드린다"고 덧붙였다. 그러면서 시부모님이 '너희 둘이 행복하게 살면 된다'고 하셨다"고 전혀 간섭하는 부분이 없다고 밝혔다.손담비는 시부모 모두 운동선수 출신이라는 점도 언급했다. 그는 "아버님이 스피드스케이팅 선수, 어머님은 피겨 선수였다"며 "시어머니도 요리를 한 번도 해본 적이 없으시다"고 말헀다.특히 "저도 요리를 못하니까 시어머니가 제 남편한테 '요리 안 해도 된다. 밀키트 사 먹여라'고 하신다"며 웃어 보였다.한편 손담비는 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr