안성재 셰프의 딸이 아빠의 요리 DNA를 그대로 물려받은 실력으로 눈길을 끌었다.14일 안성재의 채널 '셰프 안성제'에는 안성재가 최근 원성이 쏟아진 두바이 쫀득 쿠기(두쫀쿠) 레시피에 대한 사과를 하며 딸과 함께 레시피 재도전에 나서는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.공개된 영상은 '두쫀쿠 레시피 A/S' 콘셉트로 진행됐다. 안성재는 "두바이 딱딱이 강정이라는 게 어울리는 이름이었냐"고 물었고, 안성재 딸 시영은 "꽤 잘 어울린다"고 솔직하게 답변해 웃음을 자아냈다.이날 두쫀쿠 조리는 딸이 주도권을 잡았다. 딸 시영은 딱딱한 재료도 곧잘 빚으며 침착하게 요리를 했고, 이를 본 제작진은 "시영이는 거의 전문가 수준이다. 손에 묻히지도 않는다"고 감탄했다.제작진은 자막으로도 "깔끔, 정확. 마스터 셰프의 손놀림이다"며 시영의 실력을 칭찬했다. 안성재도 "저는 빠지겠습니다. 없어도 될 것 같다"며 너스레를 떨었다.시영은 아빠에게 두쫀쿠를 검사하다가 "아빠 피가 좀 많아"고 정확하게 지적했고, 이에 안성재는 "이 정도면 괜찮아?"고 딸에게 확인받는 모습을 보였다. 완성된 두쫀쿠를 먹은 시영은 "맛있다"며 만족감을 드러냈다. 또한 시영은 "아빠가 만들어주는 건 원래 다 맛있다"고 말해 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr