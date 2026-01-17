사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

박신혜가 세기말 오피스 코미디 '언더커버 미쓰홍'을 통해 몰입도 높은 긴장감을 선사한다. 앞서 그는 최태준과 2022년 1월 결혼했고 2022년 5월 아들을 품에 안았다.17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 예정인 tvN 새 토·일 드라마 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.극 중 '예삐'는 한민증권의 비자금 장부를 손에 쥔 채 내부고발을 진행하다 돌연 사라진 인물로, 그의 정체는 극 전반을 관통하는 핵심 미스터리다. 이를 추적하기 위해 홍금보는 '여의도 마녀'라는 화려한 수식어로 불리던 자신의 진짜 이름을 잠시 내려놓고 스무 살 말단 사원으로 위장 취업, 한민증권 내부로 잠입한다.그러나 그가 좇는 비자금의 흐름은 단순한 개인 비리가 아닌 거대 악으로 향해있고, 그 중심에는 한민증권의 창업주이자 그룹 수장인 강필범(이덕화 분) 회장과 강 회장의 최측근인 비선실세 송주란(박미현 분) 비서실장이 있다. 거대한 악의 소굴로 들어간 홍금보가 한민증권 사주 일가와 과연 어떻게 대립할지, 무사히 예삐를 찾고 비자금 장부를 얻을 수 있을지 궁금증이 커진다.언더커버 작전 수행 과정에서 홍금보는 '예삐' 후보를 세 명으로 좁히고, 이들의 말과 행동을 토대로 치열한 추리를 펼쳐 나간다. 먼저 트레이딩부 부장 소경동(서현철 분)은 증권가의 전설적인 트레이더이자 업계의 신망을 한 몸에 받는 인물이다. 그는 회장의 신임까지 얻고 후배들의 존경과 선망을 동시에 받는 '좋은 사람'의 정석이지만, 그의 이면에 숨겨진 모습은 '예삐' 후보로서 의심을 불러일으킨다.승진과는 담을 쌓은 만년 과장 방진목(김도현 분)은 현실적인 직장인의 민낯을 대변하지만, 쉽게 속을 알 수 없는 그의 존재는 또 다른 변수로 작용한다. 마지막 후보인 리서치부 부장 차중일(임철수 분)은 비위 맞추기 천재이자, 한민증권 비공식 스피커라는 별명을 지닌 말 많은 인물이다. 특히 홍금보와는 사사건건 부딪치는 앙숙 케미를 형성하며 그의 말과 행동 하나하나가 '예삐'의 실체를 둘러싼 의문을 더욱 증폭시킬 예정이다.서로 다른 위치와 성향을 지닌 세 인물은 이름에서 한 글자씩 딴 별명 '소방차'로 불리며, 저마다 묘한 단서를 제공해 '예삐'라는 이름 아래 얽히고설킨 긴장 구도를 만들어낸다. 홍금보는 이들 사이에서 진실을 좇는 한편, 여의도를 호령하던 진취적인 증권감독관이 아닌 스무 살 말단 사원으로서 고리타분한 조직 문화와 부조리한 관행을 온몸으로 마주하게 된다. 부당한 지시, 무시와 하대 속에서도 정체를 숨긴 채 적진에서 살아남아야만 하는 그의 하루하루는 또 다른 위기를 예고한다.과연 홍금보가 한민증권이라는 거대한 조직 안에서 '예삐'의 진짜 얼굴을 밝혀낼 수 있을지, 그리고 수많은 난관 속에서 언더커버 임무를 무사히 완수할 수 있을지 관심이 쏠린다.'언더커버 미쓰홍'은 17일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr