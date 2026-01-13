사진=이다인 SNS

배우 이다인이 남편 이승기의 생일을 맞아 딸의 뒷모습을 공개했다.이다인은 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "해피 버스데이 대디(Happy Birthday Daddy)"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이다인의 딸이 소파 앞에 서 있는 모습. 얼굴은 드러나지 않았지만, 앙증맞은 뒷모습이 눈길을 끌었다. 이후 이다인은 "남편이랑 생일 데이트"라는 글을 추가로 올려 달달한 시간을 인증했다.한편 이다인은 가수 겸 배우 이승기와 2023년 4월 결혼해 이듬해 2월 딸을 얻었다. 이승기는 최근 ENA 예능 '체인지 스트릿'에 출연했다. 이다인은 배우 견미리의 딸로도 잘 알려져 있으며, 배우 이유비의 친동생이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr