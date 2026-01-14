사진=텐아시아DB

사진=Mnet

사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 5인이 제로베이스원 활동을 연장할 것으로 유력하다.14일 텐아시아 취재 결과, YH엔터테인먼트(구 위에화) 소속인 장하오, 리키, 김규빈, 한유진을 제외한 나머지 5명의 멤버는 제로베이스원 활동을 이어갈 확률이 크다고 전해졌다.지난달 웨이크원 측은 제로베이스원이 완전체 활동을 2개월간 연장한다고 밝혔다. 이후 이달 12일 YH엔터테인먼트는 공식 채널을 통해 "오랜 시간 장하오, 리키, 김규빈, 한유진을 응원해 주신 팬 여러분께 다시 한번 진심으로 감사드린다"고 인사하며, "12일부터 당사와 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 신뢰를 바탕으로 향후 행보를 차분히 준비하는 시간을 갖고자 한다"고 알렸다.소속사 측은 "아티스트들이 각자의 역량과 가능성을 충분히 펼칠 수 있도록 다양한 방향성을 면밀히 검토하며 단계적인 준비를 이어가고 있다"며 "공식적으로 전해드릴 소식이 많지 않아 기다림의 시간이 될 수 있으나, 더욱 성숙하고 빛나는 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 또한 "남아 있는 제로베이스원의 스페셜 활동 및 앙코르 공연 역시 차질 없이 진행될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라며 "앞으로 이어질 네 명의 아티스트의 여정에도 변함없는 사랑과 관심을 부탁드린다"고 덧붙였다.텐아시아는 지난해 10월 31일, Mnet '보이즈 플래닛'에서 파생된 그룹 이븐(EVNNE) 멤버 중 YH엔터테인먼트 소속 유승언과 지윤서가 재계약을 하지 않을 가능성이 크다고 단독 보도한 바 있다. 이후 이븐의 매니지먼트를 맡은 젤리피쉬 엔터테인먼트는 지난해 12월 8일, 유승언과 지윤서가 팀을 떠나고 케이타, 박한빈, 이정현, 문정현, 박지후 5인만 이븐 활동을 연장한다고 공식 발표했다. 이 같은 전례가 알려지며 팬들 사이에서는 제로베이스원 장하오, 리키, 김규빈, 한유진과 유승언, 지윤서가 YH엔터테인먼트로 돌아가 어떤 새로운 행보를 그려 나갈지에 관심이 커지고 있다.웨이크원 측은 텐아시아에 제로베이스원의 향후 활동에 "다양한 가능성을 두고 논의 중이며, 아직 확정된 바는 없다"고 밝혔다. 다만 그 외 관계자들은 "이븐이 YH엔터테인먼트 소속 멤버 두 명이 빠진 뒤에도 나머지 다섯 명이 팀 활동을 이어가고 있는 것처럼, 제로베이스원 역시 YH엔터테인먼트 소속 멤버들이 정리된 이후 나머지 다섯 명은 웨이크원 매니지먼트 하에 한동안 팀 활동을 지속할 가능성이 크다"고 귀띔했다.제로베이스원은 3월, 9인 완전체 활동 계약 만료를 앞두고 있다. 이들은 지난해 9월 발매한 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 이후 약 5개월 만에 새 앨범 '리플로우'를 선보인다. 해당 앨범은 스페셜 리미티드 형태로, 다음 달 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr