'태계일주4'에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 선언했던 웹툰작가 기안84가 솔직한 심정을 전한다.MBC 예능 프로그램 '극한84'가 북극 폴라서클 마라톤을 앞둔 크루장 기안84의 결연한 순간을 담은 공식 포스터를 공개했다. 공개된 포스터에는 거친 바람이 몰아치는 북극의 황량한 대지를 배경으로, 기안84가 숨을 고르며 서 있는 모습이 담겼다.특히 극한의 코스와 거센 바람, 그리고 다가올 4만 2195km의 레이스를 마주한 크루장의 복잡한 심경을 담아낸 듯한 이미지는 눈길을 사로잡는다. 그의 모습은 북극이라는 공간이 지닌 압도적인 스케일과 그 안에서 인간이 느끼는 한계와 긴장을 극적으로 대비시키며 강렬한 인상을 주고 있다.이번 북극 폴라서클 마라톤은 아프리카 남아공 BIG5 마라톤, 프랑스 메독 마라톤을 거쳐 도달한 '극한84'의 최종 도전이다. 축제와 여유가 공존했던 이전 레이스와 달리 북극 마라톤은 아이젠 없이는 걷기조차 힘든 빙판, 끝없이 이어지는 설원, 예측 불가한 기후 속에서 오직 자신과 싸워야 하는 극한의 코스로 알려져 있다.기안84는 북극 레이스를 앞두고 "북극을 뛰는 건 말이 안 되는 일"이라며 "잘 해낼 수 있을지 걱정이 된다"고 솔직한 심정을 전한다. 동시에 "북극 빙하를 언제 뛰어보겠나. 지금까지 가본 곳 중 최고"라며 두려움과 설렘이 뒤섞인 감정을 드러내기도 했다.북극 폴라서클 마라톤 도전기는 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송되는 '극한84'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr