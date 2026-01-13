사진=히토미 SNS
프로젝트 그룹 아이즈원 출신이자 세이마이네임 멤버 혼다 히토미가 데뷔 1년 만에 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.

히토미는 지난 12일 자신의 인스타그램에 "세이마이네임 음악방송 첫 1위!! 응원해 주시고 또 축하해 주셔서 감사합니다ㅠㅠ"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 히토미가 멤버들과 함께 1의 순간에 벅차오르는 감정을 표출하면서도 기쁨을 만끽하고 있는 모습.

히토미는 "데뷔한 지 1년, 늘 꿈꿔오던 순간이 현실이 되었을 때 그저 믿기지 않는 마음뿐이었다"며 소감을 전했다.

프로젝트 그룹 아이즈원으로 활동한 적 있는 그는 "다시 처음부터 달리기 시작한 꿈의 길. 한국에서 활동한 경험이 있긴 했지만, 처음 겪는 일들이 많아서 솔직히 고민과 걱정이 많은 날들도 있었다"고 회상했다.
히토미 일본인 멤버지만 팀에서 리더를 맡고 있다. 그는 "익숙하지 않은 환경 속에서 제가 지금 잘하고 있는지 고민하고, 과거의 제 모습과 비교하며 마음 졸이는 날도 있었고 혼자서는 넘기기 힘든 벽에도 여러 번 부딪혔다"고 그동안의 속마음을 드러냈다. 그러면서도 "언제나 제 곁에서 믿어주시고 응원해 주신 덕분에 부족한 저도 한 걸음씩 앞으로 나아갈 수 있었던 것 같다"고 고마움을 표현했다.

아울러 히토미는 가요계 선배이자 소속사 대표인 김재중을 향해 "저희를 위해 밤낮없이 노력해 주셨다"고 언급했다.

한편 히토미는 2018년 엠넷 '프로듀스 101'에 출연해 아이즈원 멤버로 데뷔했다. 활동이 끝난 후 일본에서 활동하다가 2024년 10월 김재중이 이끄는 그룹 세이 마이 네임 멤버로 재데뷔했다.

아이즈원 멤버들 중 장원영, 안유진이 그룹 아이브로, 김채원, 사쿠라가 그룹 르세라핌으로 재데뷔했다. 두 그룹은 각각 재데뷔 7일과 8일 만에 음악방송에서 초고속 1위를 차지했다.

이하 히토미 SNS 전문

세이마이네임 음악방송 첫 1위!!
응원해주시고 또 축하해주셔서 감사합니다ㅠㅠ

오늘은 그때 전하지 못했던
제 마음을 조금 적어보려고 해요😌

데뷔한 지 1년,
늘 꿈꿔오던 순간이 현실이 되었을 때
그저 믿기지 않는 마음뿐이었어요.

다시 처음부터 달리기 시작한 꿈의 길.
한국에서 활동한 경험이 있긴 했지만, 처음 겪는 일들이 많아서
솔직히 고민과 걱정이 많은 날들도 있었어요.

리더라는 역할이 얼마나 중요한지,
또 얼마나 어려운지 느끼면서,
익숙하지 않은 환경 속에서 제가 지금 잘하고 있는지 고민하고,
과거의 제 모습과 비교하며 마음 졸이는 날도 있었고
혼자서는 넘기기 힘든 벽에도 여러 번 부딪혔어요.

그럼에도 불구하고, 언제나 제 곁에서 믿어주시고 응원해주신 덕분에
부족한 저도 한 걸음씩 앞으로 나아갈 수 있었던 것 같아요.

이번 1위라는 성과는 저 혼자만의 힘으로는 절대
이룰 수 없었던 꿈이에요.

저희를 위해 밤낮없이 노력해주신
김재중 PD님을 비롯한 인코드 모든 식구분들,
항상 곁에서 응원해주신 로미들,
그리고 PD님 팬분들이신 베이비스 여러분까지,

1위라는 너무 아름다운 풍경을
직접 볼 수 있게 해주셔서 진심으로 감사합니다.

그리고 부족한 언니를 믿고 따라와 준 소중한 7명의 동생들에게도
항상 고맙다는 말을 전하고 싶어요.

지금부터가 이제 본격적인 시작이에요!

저는 절대 포기하지 않고,
항상 긍정적으로 믿고 나아간다면
못 이룰 꿈은 없다고 항상 생각하고 있어요.

앞으로 더 노력해서, 여러분께 더 아름답고 잊지 못할 순간들을 선물하며
꼭 보답할 토미가 될게요!

UFO 많이 들어주세요👽🎶

항상 감사하고 사랑합니다!!

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

