사진=심으뜸 SNS

운동 유튜버 심으뜸이 탄탄한 몸매를 과시했다.심으뜸은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "체중 좀 늘면 어떠한가, 다시 빼면 되는 걸~~~ 모두 즐거운 하루 되세여🫶🏼"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 심으뜸이 해변가에서 여유로운 시간을 만끽하고 있는 모습. 특히 심으뜸은 두꺼운 허벅지와 빨래판 같은 복부를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.심으뜸은 과거 자신의 SNS를 통해 "어제 스쿼트 1000개를 1주일에 두 번이나 하다니, 나란 여자 은근히 독함"이라며 남다른 체력과 의지를 보여준 바 있다.한편 심으뜸은 현재 유튜브 채널 운영과 함께 SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr