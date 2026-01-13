사진=텐아시아DB

사진=SBS Plus

사진=SBS Plus

'신빨토크쇼 귀묘한 이야기2' 브브걸 은지가 연애운부터 재물운까지 신년 운세를 속시원하게 풀어 본다.13일(화) 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2') 2회에서는 '재수'를 주제로 귀묘객(客) 이재율-브브걸 은지가 출연해 신년 운세를 봐 관심을 집중시킨다.MC 이국주는 귀묘객들에게 "운이 있는 편이냐"라고 묻는다. 이재율이 "자잘한 운은 별로 없다. 뭐에 당첨된 적도 없고. 하지만 삶에 있어서는 큰 어려움 없이 운이 있었던 거 같다"라고 말한다. 그러자 이국주와 은지는 "너무 부럽다"라며 탄성을 지른다. 은지는 "막 그렇게 좋지는 않은 거 같다. 우리가 역주행하지 않았냐. 그때 한 번에 다 쓴 거 같은 느낌이다"라고 말한다.1992년생 은지는 "재물 운이 너무나 궁금하다. 앞으로 또 대박의 기운이 있는지. 올해 좀 괜찮을지 모르겠다"라며 눈빛을 빛낸다. 무속인은 "그동안 좋은 일도 있었지만, 사실은 악 삼재였다"라며 충격적인 점사를 내놓는다. 그 말에 은지는 '동공 지진'을 일으킨다. 하지만 이내 무속인은 "올해는 운이 들어오기 시작한다"라고 전한다. 은지는 언제 한숨을 쉬었냐는 듯 이내 박수를 치면서 좋아한다.이국주는 "만약 돈, 연애 중에 하나만 가질 수 있다면?"이라고 되묻고 은지는 "연애!"라고 바로 대답한다. 이어 무속인은 바로 은지의 연애운을 봐준다. 무속인은 "위험한 연애를 할 수가 있다. 그거만 피하면 좋을 거 같다"라고 말한다. 또 다른 무속인도 "결혼 일찍 하려고 마음먹지 말라"라고 강조한다.과연 은지가 결혼을 미뤄야 하는 이유가 무엇일지는 13일(화) 밤 10시 30분 방송하는 '귀묘한 이야기2'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr