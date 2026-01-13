사진=장영란 SNS

방송인 장영란이 딸의 초등학교 졸업식에 참석했다.장영란은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "코로나 시절이라 초등학교 입학식도 못한 지우🥹 이런 큰 행사가 처음이라😭🥹 잘 자라준 지우를 보며 마음이 뭉클뭉클 몽글몽글🥹😭"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장영란이 딸을 품에 안은 채 졸업을 축하해 주고 있는 모습. 특히 6년 전 딸은 폭풍성장해 눈길을 끌었다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5천만 원에 매입해 화제를 모았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr