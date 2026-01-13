염경환, 쇼호스트 수입 이 정도일 줄은…"연간 50억 순수익, 세금만 23억"('짠한형')

사진='짠한형' 영상 캡처

'짠한형' 염경환이 홈쇼핑 쇼호스트로 50억 수익을 벌었다고 밝혔다.지난 12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '따따블로 웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환 [짠한형 EP.127]'라는 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.MC 신동엽과 지상렬, 염경환은 데뷔 기수는 다르지만 동갑내기 친구라고. 신동엽은 "좀 지나서 '무슨 선배야' 그랬다"고 밝혔다. 이어 "상렬이 잘 나가고 그러니까 '우리 친구 하자' 했다. 경환이는 만날 기회가 없어서 약간 좀 애매했는데 홈쇼핑으로 잘 나가는 거 보고 '친구 하자' 그랬다"며 폭소케 했다.지상렬은 "이번 연도에도 50억 찍었다. 순수익만 50억이다. 세금만 23억"이라며 "우리 염경환이 움직이는 국세청이다. 이런 사람들 때문에 우리가 먹고 사는 거다"라면서 절친을 치켜세웠다.지상렬, 염경환과 김구라는 같은 학교, 같은 반 출신이기도 하다고. 최양락은 "두 친구가 스타된 건 봤지만 세 친구는 못 본 거 같다"고 감탄했다.누가 가장 공부를 잘했냐는 이야기가 나오자 염경환은 "그동안 오해를 풀고 가야 한다. 제가 지상렬보다는 공부 잘했다"고 주장했다. 지상렬은 "경환이 얘기가 맞다. 그런데 동네 바보를 이기면 뭐 하냐"며 웃음을 자아냈다.지상렬은 "경환이가 홈쇼핑의 황태자가 됐지 않나. 지난번에는 협찬이 안 들어왔는데 경환이가 오자마자 '상렬아, 협찬 들어온 거 있냐'고 하더라"고 전했다.지상렬은 염경환에게 안주 소개를 '홈쇼핑 스타일'로 요청했다. 이에 염경환은 차진 입담으로 프로페셔널한 쇼호스트 면모를 보여줬다.최양락은 "여기 오기 전에 홈쇼핑 3개 하고 왔다고 하더라. 옛날에는 허접했는데"라며 염경환의 달라진 위상에 감탄했다. 이봉원은 "생긴 것도 멀쩡하고, 웃기지도 못했다. 셋 중에 제일 어중간했다"라고 공감했다.염경환은 "지난번 홈쇼핑에서 최양락 형님을 뵀다. 팽현숙 누님한테 구석에서 잡도리를 당하더라. '순댓국을 왜 그렇게 맛있게 못 먹어'라고 혼나더라"고 폭로해 폭소케 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr