[공식] 에이티즈, 올해 첫 컴백 예열…한 달도 안 남았다

사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 발매를 앞두고 컴백 예열에 나섰다.소속사 KQ엔터테인먼트는 13일 0시 공식 SNS 계정에 에이티즈의 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'(골든 아워 : 파트 4)의 프로모션 맵 이미지를 게재했다.공개된 일정표에 따르면 에이티즈는 오는 2월 6 앨범 발매 전까지 콘셉트 포토를 시작으로 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 캐릭터 및 뮤직비디오 포스터 등 다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 내놓는다.특히 오는 19일과 30일 일정에는 구체적인 콘텐츠명 대신 물음표가 표기되어 있어 팬들의 호기심을 자극했다.앞서 에이티즈는 미니 12집 'GOLDEN HOUR : Part.3'와 해당 앨범의 '인 유어 판타지 에디션'을 통해 미국 빌보드 등 주요 글로벌 차트에서 유의미한 성적을 거뒀다.컴백 스포일러 영상을 통해 세계관의 확장을 암시한 에이티즈가 이번 '골든 아워' 시리즈의 새 챕터에서 어떤 서사를 풀어낼지 이목이 쏠린다.한편 에이티즈의 미니 13집 'GOLDEN HOUR : Part.4'는 오는 2월 6일 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr