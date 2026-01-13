사진제공 = 씨엘엔컴퍼니

배우 이수미가 박신혜 엄마로 ‘언더커버 미쓰홍’에 출연한다.오는 17일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.극 중 이수미는 20년째 남편 춘섭(김영웅 분)과 함께 통닭집을 운영하고 있는 안주인 김순정 역을 맡았다. 그는 서른을 넘긴 딸 금보의 결혼을 인생 최대의 과제로 여기는 인물로, 우리 주변에 있을 법한 ‘K-엄마’의 면모를 현실감 있게 그려낼 예정이다.오랜 시간 연극 무대에서 연기 내공을 다져온 이수미는 드라마로 활동 영역을 넓힌 이후에도 남다른 캐릭터 소화력을 증명해 왔다. 특히 tvN ‘슬기로운 의사생활’, 넷플릭스 ‘마스크걸’, ‘폭싹 속았수다’ 등 다수의 화제작에서 절제된 감정 연기부터 생활 밀착형 연기까지 폭넓은 스펙트럼을 보여줬다.매 작품 인물의 서사를 깊이 있게 풀어내며 대중에게 강렬한 인상을 남겨온 이수미가 ‘언더커버 미쓰홍’을 통해 보여줄 친근하면서도 색다른 연기 변신에 관심이 모인다.‘언더커버 미쓰홍’은 오는 17일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr