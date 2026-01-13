‘환연’ 고민영, 코 성형수술 고백해…“코끝 NO, 매부리만”(‘곰민영’)

‘환승연애’ 고민영이 코 수술을 고백했다.지난 11일 고민영의 유튜브 채널 ‘곰민영’에는 코 수술 후기 영상이 올라왔다. 고민영은 최근 매부리코 성형수술을 감행했다고 했다. 얼굴이 전체적으로 돌출형이라 매부리코가 스트레스였다고.다만 코끝은 건드리지 않았다고 했다. 본인의 동그란 코끝이 마음에 들어 매부리코만 수술했다고 덧붙였다. 아주 만족스러운 상태고 주변에서도 잘 알아보지 못 할 정도로 자연스럽다고 뿌듯함을 드러냈다.고민영은 1997년생이며 이화여자대학교를 졸업했다.2021년 티빙 '환승연애'에 출연해 얼굴을 알렸으며 자신의 전 남자친구였던 이주휘와 재결합에 성공해 현재까지 만남을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr